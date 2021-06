테라젠이텍스, 동국대와 신약 개발 위한 산학 협약 체결

신약 후보물질 공동 연구 및 임상, 제약 바이오 전문 인재 양성 등 추진

[아시아경제 박형수 기자] 테라젠이텍스는 동국대 약학대학과 공동 연구 및 제약 바이오 분야 인재 육성을 위한 산학 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

류병환 테라젠이텍스 대표와 김상건 동국대 약대학장은 지난 16일 동국대에서 협약식을 했다. 두 기관은 ▲신약 개발 공동 연구 및 임상시험 ▲제약 바이오 전문 인재 양성 ▲연구시설의 공동 활용 및 인력?정보 교류 등을 하게 된다. 산학 공동 연구를 통해 신약 후보물질을 발굴, 라이선스 아웃 등 제반 기술 상업화를 위한 활동도 진행한다.

류병환 테라젠이텍스 대표는 "양 기관의 전문성을 융합해 신약 개발 및 의약품 생산 역량을 고도화할 것"이라며 "궁극적으로 상호 경쟁력 제고를 통해 글로벌 신약 개발의 결실을 맺을 것"이라고 말했다.

김상건 동국대 약대학장은 "대학에서 추구하는 데이터 사이언스, 의약생물통계학, 의약화학 등의 학문 및 동국대 바이오메디캠퍼스의 중개의학을 기업 역량과 접목해 신약 개발 등 실질적 성과를 거두기 위해 최선을 다할 것"이라고 소개했다.

