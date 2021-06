'대한민국 동행세일'‥ 강원도, 비대면·온라인 '강행세일' 참여

강원마트, 강원곳간, 인빌쇼핑 등 비대면·온라인 진행

[아시아경제 라영철 기자] 코로나19 장기화로 침체한 내수 경기를 살리기 위해 지난해에 이어 올해도 '대한민국 동행 세일'을 개최함에 따라 강원도는 비대면·온라인 기획전과 라이브 커머스 등의 방식으로 동참한다.

21일 도에 따르면, 오는 22일부터 다음 달 15일까지 강원마트에서는 강원세일페스타와 연계해 '강행 세일(강원도 동행 세일)'을 진행한다.

최대 30% 할인과 다양한 경품 이벤트 등을 준비, 10개 시·군 대표 온라인 쇼핑몰이 동행 세일에 참여한다.

도 내 사회적 경제기업 온라인 쇼핑몰 '강원 곳간'은 할인 프로모션과 택배비를 무료 지원한다.

인빌 쇼핑에서는 4개 정보화마을(원주 미륵산, 철원 두루미평화, 화천 토고미, 화천 하늘빛 호수) 18개 품목(찰옥수수, 쌀 등)을 15~25% 특별 할인하고 배송비는 무료다.

또한 오는 28일부터 다음 달 4일까지 옥션을 통해 도 내 9개 중소기업 제품 온라인 기획전 '동행 세일 랜선 전국 투어! 지역 특화상품 집콕 쇼핑 특가'를 진행한다.

G마켓은 7월 11일까지, 쿠팡은 6~7월 말까지, 11번가·티몬·위메프는 동행 세일 기간에 도 내 중소기업 생산 제품 온라인 기획전에 참여한다.

네이버 쇼핑 라이브에서도 도 내 6개 중소기업 제품 라이브 커머스 방송을 진행한다. 이효석 생가를 주 배경으로 강원도의 아름다운 풍경을 담아낸다.

참기름 생산업체인 '서원당'은 산지 라이브 방송으로 제조 공정을 담아 현장감과 생동감을 한껏 살릴 예정이다.

강원도 내 30여 개 전통시장이 참여하는 릴레이 동행 세일도 눈여겨 볼만하다.

네이버 쇼핑 라이브와 강원장터 TV에서 22일부터 7월 15일까지 최대 20% 할인 판매한다.

전통시장을 직접 방문해 장보기하면 4만 원 당 1만 원 시장 이용 쿠폰으로 돌려주는 페이백 이벤트를 춘천 지하상가 상점가 등 8개 시장에서 연다.

강원형 배달앱 '일단 시켜'에서는 가입자 대상 할인쿠폰(5000원) 발행 이벤트를 진행하며, 모바일 강원 상품권도 발행한도를 100억 원까지 올려 강원마트, 강원곳간, 일단 시켜(배달앱) 등에서 사용토록 할 예정이다.

김태훈 도 경제진흥국장은 "어려운 이 시기에 '대한민국 동행 세일'과 연계해 도의 모든 온라인 쇼핑 등의 역량을 동원, 세일행사를 진행하는 만큼 도 내 경기 활성화에 큰 힘을 보탤 것"이라고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr