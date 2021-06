[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부와 조세재정연구원은 오는 23일부터 10월 말까지 모든 부처의 국가공무원에게 국가회계 전문교육을 실시한다고 21일 밝혔다.

정부는 2009년 도입된 발생주의·복식부기 국가회계 제도의 안정적 운영과 공무원의 전문성 강화를 위해 2010년부터 매년 교육을 해왔다.

올해는 코로나19 확산 방지를 위해 7~8월은 비대면 온라인 방식으로 교육하고 이후 코로나19 확산 추세와 정부 지침 등을 고려해 교육 방식을 정할 계획이다.

국가회계 전문교육은 국가회계이론, 국가회계실무, 재무결산실무, 국가회계의 활용 등 4개 교육과정으로 구성되며 총 13차까지 진행된다.

관심 있는 공무원은 국가회계 전문교육 홈페이지에서 신청하면 된다. 교육 이수를 한 뒤 홈페이지를 통해 교육 내용과 관련한 질의도 할 수 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr