에이블씨엔씨는 조정열 대표집행임원이 사임하면서 김유진 대표이사로 변경됐다고 21일 공시했다.

