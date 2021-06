탄소중립 실천방안 대국민 공모…중앙부처 3개·지자체 26개 정책제안 연계

1차 공모 '2050 탄소중립 실현을 위해 우리가 실천할 수 있는 일은?' 주제

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 탄소중립위원회와 공동으로 2050 탄소중립 실현을 위한 ‘정책제안 플랫폼 연계 전국 동시 이벤트’를 22일부터 3차에 걸쳐 개최한다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 국민참여 활성화를 위해 지난 5월 출범한 탄소중립 위원회와 통합플랫폼 간 협력체계의 첫 사업으로 계획됐다.

이번 행사는 중앙부처와 각 지자체에서 운영하고 있는 정책 제안 플랫폼을 연계하는 ‘전국 동시 이벤트’로 진행되는 것이 특징이다. 1차 공모는 22일부터 내달 6일까지 15일간 진행되며 국민 누구나 ‘광화문1번가 혁신제안톡’에 공모의제 관련 제안을 제출하면 된다.

주제는 시민실천 분야로 국민이 쉽게 참여할 수 있는 생활 속 실천 아이디어 공모로 진행되며 사전에 탄소중립 태스크포스(TF)에서 발굴한 의제 중 선호도 투표를 통해 최종 선정됐다.

이어 진행되는 8월 2차와 9월 3차 공모를 통해 각각 아이디어 후보 제안을 선정하고 국민투표 등을 거쳐 오는 12월에 최종 10건을 시상할 예정이다.

선정된 제안은 각 분야 전문가와 시민사회 대표로 구성된 '정부혁신 국민포럼'과 정부혁신추진협의회에서 숙의·숙성 과정을 거쳐 탄소중립위원회와 구축된 협력체계를 통해 정책화 될 예정이다.

한창섭 정부혁신조직실장은 “이번 행사는 기관별로 운영 중인 다양한 정책 제안 플랫폼과 연계하여 개최한다는데 큰 의의가 있다”며 “국민들께서 생활현장 속 탄소중립을 실천할 수 있는 다양하고 참신한 아이디어를 많이 제안해 달라”고 말했다.

