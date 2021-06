세븐일레븐, ‘세븐카페 골드바’ 이벤트…“커피 마시고 금테크하자”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 오는 23일부터 다음달 11일까지 ‘세븐카페 골드바 증정 이벤트’를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 세븐카페 구매 후 모바일 앱 ‘세븐앱’에서 세븐카페 스탬프를 총 11개 적립하면 자동 응모된다. 세븐일레븐은 1등 당첨자 총 5명에게 세븐카페 컵 모양의 골드바(5돈)를 증정한다. 이밖에 세븐카페 모바일쿠폰 2만원권 50명, 1만원권 100명 등 총 155명에게 경품을 나눠준다. 당첨자 추첨은 다음달 12일 진행되며 당첨자는 개별 공지한다.

세븐카페는 2015년 1월 출시된 편의점 최초의 원두커피 브랜드로 편의점 업계 유일한 전자동 ‘드립 방식’ 추출 커피다. 현재 전국 8300여 점포에서 운영하고 있으며 출시 이후 현재까지 3억잔이 넘는 판매량을 기록하고 있는 세븐일레븐 대표 상품이다.

세븐일레븐 관계자는 “세븐카페 고객들에게 더 큰 만족과 재미, 그리고 가치를 주기 위해 세븐카페와 금을 주제로 이벤트를 마련했다”며 “세븐카페 골드바는 제품 자체의 가치뿐만 아니라 세련된 디자인으로 소장가치도 좋아 소비자 참여도가 어느 때보다 높을 것으로 기대된다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr