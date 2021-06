[아시아경제 배경환 기자] 북한이 김일성종합대학 총장을 5개월 만에 교체한 것으로 알려졌다.

20일 조선중앙TV는 지난 15~18일 개최된 노동당 전원회의 소식을 전하며 "김승찬 동지를 김일성종합대학 총장 겸 교육위원회 고등교육상으로 임명했다"고 보도했다.

북한은 지난 1월 최고인민회의를 통해 내각 진용을 바꾸며 김일성종합대학 총장 겸 교육위원회 고등교육상에 리국철을 임명한 바 있다. 북한은 김일성종합대학 총장을 5개월 만에 교체한 배경에 대해서는 구체적인 사유를 밝히지 않았다.

일각에선 최근 김일성종합대학이 독일 베를린훔볼트대학과 베를린자유대학 등 해외대학과 협력관계를 맺었다고 공지했지만 해당 학교들이 이를 부인하며 허위로 밝혀진 사실이 보도된 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

한편 이번 전원회의에서는 당중앙위원회 위원·후보위원도 상당수 교체된 것으로 알려졌다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr