윤석열 차기 대권 적합도서 5%P 하락

[아시아경제 박형수 기자] 윤석열 전 검찰총장의 지지율이 하락했다는 여론조사 결과가 나왔다.

20일 PNR리서치가 미래한국연구소와 머니투데이 의뢰로 지난 19일 전국 성인 1003명에게 조사한 결과 '차기 대통령감으로 누가 적합한가'라는 질문에 윤 전 총장을 꼽은 응답이 33.9%로 집계됐다. 1주일 전 같은 조사에서 39.1%를 기록한 것과 비교했을 때 5.2%포인트 하락했다.

이재명 경기지사는 27.2%로 1.0%포인트 오르며 2위를 유지했다. 이낙연 전 더불어민주당 대표 13.0%, 정세균 전 국무총리 4.7%로 각각 집계됐다.

최재형 감사원장은 이번 조사에서 4.5%를 기록하며 5위에 올랐다. 무소속 홍준표 의원 4.3%, 국민의당 안철수 대표 3.1%, 정의당 심상정 의원 1.8% 등 순이었다.

조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr