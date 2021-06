이지혜, 남편 먹방 유튜브 수익에 '깜짝'…얼마길래?

[아시아경제 권서영 기자] 6월 21일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 너는 내 운명)에서는 이지혜의 남편 문재완의 유튜브 채널을 건 '위험한 도전'이 그려진다고 알려져 화제다.

최근 문재완은 개인 유튜브 채널의 '먹방'을 핑계로 라면을 먹어 이지혜를 화나게 한 것으로 알려졌다. 이에 이지혜는 복부 비만에 시달리는 문재완의 건강을 우려하며 해당 유튜브 채널의 폐지를 요구했는데, 문재완은 이지혜의 마음을 돌리기 위해 자신이 1년간 유튜브 채널을 통해 벌어들인 수익을 공개했다고 전해졌다. 문재완이 벌어들인 유튜브 수익은 21일 방송되는 '너는 내 운명'에서 드러날 예정이다.

반면 이지혜는 여전히 문재완의 라면 먹방에 반대한다는 의사를 표하며 문재완의 유튜브 채널을 걸고, 라이브 방송 시청자 500명을 넘기지 못하면 채널을 폐지하자는 제안을 했다. 이에 문재완은 자신의 채널 폐지를 막기 위해 '라면계의 큰손' 이국주를 지원군으로 불렀다. 이날 이국주와 문재완은 라면으로 대동단결하며 어디에서도 공개되지 않은 라면 레시피를 나눈 것으로 알려졌다.

한편 이지혜는 문재완의 외모를 두고 '소신 발언'을 펼친 것으로 알려져 또 다른 관심을 모았다. MC 김구라가 문재완을 향해 "사람이 참 좋다. 역시 인물을 볼 필요가 없다"는 소지의 발언을 하자, 이지혜 역시 "오지호보다 우리 남편이 더 잘생겼다"고 맞받아친 것으로 전해졌다. 두 사람의 파격적인 내기를 담은 '너는 내 운명'은 21일 오후 11시 10분에 방송된다.

