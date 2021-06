[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점은 다음달 4일까지 무역센터점 4층에서 '장디자인아트' 팝업스토어를 진행한다고 20일 밝혔다. 매장에서는 가구계의 팝아트로 유명한 '구프람'의 입술 모양 소파 '보카소파'(1000만원 대), 이탈리아 디자이너 가구 브랜드 '드라아데'의 '네모의자'(300만원 대) 등을 선보인다.

