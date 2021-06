윤석열 대변인 이동훈, 열흘 만에 사퇴…"건강 사유로 수행 어렵다"

"건강 등 사유로 대변인직 수행 어렵다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프 이동훈 대변인이 20일 대변인직에서 물러났다. 대변인으로 선임된 지 열흘 만이다.

이 전 대변인은 이날 기자들에게 보낸 메시지에서 "일신상의 이유로 직을 내려놓는다"고 밝혔다. 이 전 대변인은 조선일보 논설위원으로 근무하다가 지난 10일 윤 전 총장 대변인에 선임됐다.

이로써 윤 전 총장 캠프는 이 전 대변인과 이상직 대변인 투톱 체제였지만 당분간은 이상직 대변인 혼자 대변인직을 수행하게 된다. 이 대변인은 기자들에게 "윤 전 총장은 18일 금요일 저녁 두 대변인을 만나 앞으로 국민 앞에서 더 겸허하게 잘하자면서 격려했다"면서 "하지만 이 전 대변인이 19일 오후 건강 등 사유로 더 이상 대변인직을 수행하기 어렵다는 뜻을 밝히자 윤 전 총장은 아쉬운 마음으로 이를 수용했다"고 전했다.

표면상으론 건강상의 이유를 밝혔지만 정치권에서는 18일 윤 전 총장의 국민의힘 입당 여부를 말한 것이 그의 사퇴에 영향을 미친 것 아니냐는 목소리가 나온다. 이 대변인은 당일 오전 라디오 방송에서 진행자가 "국민의힘 입당은 당연한 걸로 받아들여도 되느냐"고 묻자 "네, 그러셔도 될 것 같다"고 답하며 윤 전 총장의 국민의힘 입당을 기정사실화했다.

그러나 얼마 지나지 않아 단체 메시지를 통해 윤 전 총장은 민생 탐방 후 입당 여부를 결정하겠다면서 입당 문제는 경거망동하지 않고 신중하게 결론을 낼 것이라는 윤 전 총장의 직접 워딩을 다시 전달했다. 이런 상황은 윤 전 총장의 '전언정치'가 한계에 다했다는 평가를 받았다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr