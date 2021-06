롯데百, 상반기 최대 와인 결산전…30~80% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 24일부터 전국 백화점과 아울렛에서 상반기 최대 와인 할인행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 올해 상반기 베스트 와인을 포함해 약 3500여종, 50억원 물량의 와인을 최대 30~80% 할인 판매한다. 롯데백화점 단독 출시 신상품 와인과 와인잔 등 와인 관련 용품의 할인 행사도 함께 선보인다.

특히 상반기 가격대별 인기 와인을 선정해 할인에 할인을 더한 특별 행사가로 판매한다. 1~3만원대 와인으로는 금양의 이탈리아산 신퀀타 꼴레지오네, 우리와인의 뉴질랜드산 오이스터 베이 소비뇽 블랑, 국순당의 이탈리아산 디 스테파니 프로세코 밀레지마토 등이 있다. 금양의 이탈리아산 레드와인 F 네그로아마로와 우리와인의 칠레산 에스쿠도로호 오리진으로 대표되는 5만원대 등도 최대 할인가로 만나볼 수 있다.

또한 롯데백화점과 아울렛에서만 구매할 수 있는 단독 상품과 신규 와인을 출시한다. 국순당은 나파 컷 까베르네 소비뇽 롯데 단독으로 출시하며, 나라셀라는 미국에서 가장 아름다운 와이너리로 알려진 파 니엔테의 싱글 빈야드 와인 4종을 롯데 단독으로 선보인다. 이밖에 돈 멜초 매그넘 사이즈 4종을 단독 소싱하여 롯데온 내 롯데백화점몰을 통해 온라인 단독 사전예약 판매한다.

롯데백화점 관계자는 “다양한 종류의 와인을 합리적인 가격에 구매해 주변의 소중한 사람들과 함께 행복한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr