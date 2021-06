현대차그룹, 유럽 법인 인사 단행…유럽시장 공략 강화

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 유럽 법인 인사를 단행하는 등 유럽시장 공략을 위한 준비 태세에 돌입했다.

18일 업계에 따르면 현대차 유럽권역본부는 최근 독일 법인장에 신왕철 전 프랑스법인장, 프랑스 법인장엔 리오넬 프렌치 키오 전 프랑스 법인 운용총괄(COO)을 임명했다.

또 현대차는 네덜란드 COO로 전 닛산자동차 법인장 출신인 탈링 홀란더씨를 영입했다. 마이클 콜 현대차 유럽권역본부장은 "유럽시장 경영진 교체를 통해 고객 중심의 모빌리티 솔루션 제공을 강화할 것"이라고 밝혔다.

기아 유럽권역본부도 법인인사를 단행했다. 유럽권역본부 부사장엔 스테판 코스트 전 독일법인 COO를, 기아 이베리아(스페인) 법인장엔 에밀리오 에라라 전 유럽권역본부 COO를 선임했다.

기아 유럽권역본부는 "내년 4분기 까지 유럽 전역에서 기아 전기차 EV6를 판매할 것"이라며 "코스트 부사장은 2026년까지 전기차 11종의 출시를 총괄한다"고 밝혔다.

