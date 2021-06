경기지역화폐 시군 데이트 시즌2, 18일 화성 전곡항서 스~타트

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기지역화폐를 알리기 위한 비대면 행사인 '경기지역화폐 31개 시군 데이트'(부제:야호! 여름이다!!!)가 18일 화성 전곡항에서 시즌2 시작을 알렸다.

경기지역화폐 시군 데이트는 이동식 스튜디오를 활용해 도내 시군을 방문해 경기지역화폐 정책을 홍보하는 실시간 홍보 프로그램이다.

도는 지난 3~6월 시즌1을 통해 18개 시군을 방문했다. 이날부터 8월까지 시즌2로 나머지 13개 시군을 찾아가게 된다.

이번 시즌2의 시작은 경기바다 여행주간(6월 14~20일)에 맞춰 화성 전곡항에서 낮 12시 경기도청 유튜브로 생중계됐다.

개그맨 정태호와 가수 채연이 출연했으며, 경기바다 홍보관을 방문하고 청정바다 요트체험을 선보여 시청자의 큰 호응을 얻었다.

도는 이날 행사에서 퀴즈를 통해 경기지역화폐 이해도를 높이고, 시청자와 실시간 소통으로 깜짝 선물을 전했다. 또 지역 소상공인을 만나 고충을 듣고, 경기지역화폐로 물건을 구매하는 등 현장에서 응원과 격려의 메시지를 보냈다.

정태호 씨는 "경기바다에서 경기지역화폐에 대해 도민과 소통하니 더 뜻깊었다"며 "이번 방송에서 전한 즐거움이 어려운 시기를 보내고 있는 소상공인에게 힘이 됐으면 한다"고 했다.

도는 시즌2에서 인기 방송인과 함께 청정바다와 청정계곡을 누비며 경기지역화폐를 사용하고 경기도 제2차 소비지원금, 농민기본소득 등 도정 주요 정책들을 경기도청 유튜브로 시의성 있게 알릴 계획이다.

도는 오는 30일 용인에서 시즌2 두번 째 행사를 갖는다. 개그맨 정승환ㆍ박소라가 출연한다.

