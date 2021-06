[아시아경제 이지은 기자] 통일부가 한반도 평화를 정착시키는 길은 대화와 협력이라며 북측에 대화를 촉구했다.

차덕철 통일부 부대변인은 18일 정례브리핑에서 "정부는 한반도의 정세를 안정적으로 관리하고, 항구적인 평화를 정착시키는 가장 좋은 길은 대화와 협력에 있다는 점을 다시 한번 강조하고자 한다"고 밝혔다.

김정은 북한 노동당 총비서가 전날 열린 노동당 중앙위원회 전원회의에서 "조선(한)반도 정세를 안정적으로 관리해 나가는 데 주력해 나가야 한다"고 언급한 데 따른 것이다.

차 부대변인은 "당중앙위 3차 전원회의가 아직 진행 중인 만큼 향후 관련 동향을 면밀히 지속 주시해 나갈 것"이라고 말했다.

