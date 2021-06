도민과 함께 만든다 … 2050년 경남탄소중립 '경남 기후도민회의' 발족

온·오프라인 공개모집, 거주 지역·연령 고려 무작위 추첨 140명 선발

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 2050 탄소중립 실현을 위한 도민 소통 기구인 경남 기후도민회의를 발족하고 운영한다고 18일 밝혔다.

도 기후 위기 대응 정책에 관심 있는 도민을 대상으로 5·6월 중 온·오프라인으로 공개 모집했다.

거주지역·나이를 고려한 무작위 추첨으로 140명의 도민을 선발했다.

경남 기후도민회의 위원들에게는 22일 개최되는 경남 탄소중립 추진위원회 출범식에서 위촉장을 전달할 예정이다.

경남기후도민회의 위원들은 향후 예비 교육을 거친 후 본격적인 활동을 시작한다.

2050 탄소중립 이행 방안 수립을 위한 분과별 회의에 참여해 도 기후 위기 대응 정책 일반에 관한 의견 제시한다.

또한 온·오프라인 토론 참여를 통한 정책 제안, 정책 개선안 도출 및 권고안 결정 등 다양한 분야에서 2050 탄소중립 실현을 위한 주도적인 임무를 수행할 계획이다.

정병희 기후대기과장은 "경남기후도민회의 운영으로 2050 탄소 중립 실현을 위한 범도민 지지와 참여를 유도하는 등 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr