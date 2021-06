[아시아경제 이관주 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 13,500 등락률 -4.43% 거래량 469,633 전일가 305,000 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 이틀째 연락 없는 이베이 본사 … 재입찰 가능성도?[요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다신세계, 거래소로부터 휴젤 인수 보도 관련 조회공시 요구 close 는 최근 풍문 또는 보도와 관련된 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "휴젤 인수 관련해 검토한 바 있으나, 현재까지는 확정된 바는 없다"고 17일 답변했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr