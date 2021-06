한국딜로이트그룹, 2021 정기 임원 승진 인사 진행

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 안진회계법인을 포함한 한국 딜로이트 그룹은 17일 정기 임원 승진 인사를 단행했다고 밝혔다.

한국 딜로이트 그룹은 "코로나19 이후 사회·경영 전반의 불확실성이 높아짐에 따른 고객의 다양한 니즈, 더욱 복잡해진 산업별 트렌드 등 변화에 기민하게 대응할 수 있는 조직 역량을 배가하고 성장을 도모할 수 있는 리더십 확장에 주안점을 두고 이번 인사를 단행했다"고 밝혔다.

한국 딜로이트 그룹의 이번 정기 임원 승진 인사에는 여성 5명을 비롯해 디지털, ESG(환경·사회·지배구조), 위기대응 관련 전문가들이 포함됐다.

다음은 정기 임원 승진 인사 명단이다.

◇딜로이트 안진회계법인

<승진>

▷파트너

△회계감사본부 김병렬, 백승헌, 허규만 △세무자문본부 고대권, 권혁기, 박준용, 이정연 △재무자문본부 강동남, 권봉경, 김경원, 오미란, 장호 △리스크자문본부 김수환, 유선희

▷이그제큐티브 디렉터

△회계감사본부 김현구, 민세희, 연경흠 △세무자문본부 강이, 김태경 △재무자문본부 이정현, 정연희 △리스크자문본부 고재철, 박준홍 △고객산업본부 김정수 △위험관리본부 양정준

<보직 발령>

△품질관리실장 박언용

◇딜로이트 컨설팅

<승진>

▷파트너

△장지욱, 한경수

