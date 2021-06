컨셉502 ‘라삐앤모우’ 론칭… 아이와 부모 모두 만족하는 어린이 가구

빙글빙글 돌아가고 차곡차곡 쌓아 사용하는 ‘블록식 회전책장’ 출시

원목 가구 전문기업 컨셉502㈜가 어린이 가구 브랜드 ‘라삐앤모우(Rabbi & Mou)’를 론칭했다.

라삐앤모우는 반려동물 가구를 시작으로 리빙, 캠핑 가구 등 다채로운 콘셉트의 원목 가구를 선보여왔던 컨셉502가 공개한 네 번째 브랜드다. 아기자기한 디자인은 물론 어린이의 특성을 고려한 기능과 안전성을 두루 갖춰 아이와 부모가 모두 만족할 수 있는 가구를 지향한다.

브랜드 론칭 후 처음으로 선보이는 상품은 ‘블록식 회전책장’으로 성장기 아이들의 책읽기를 돕기 위해 고안됐다.

‘블록식 회전책장’은 그 이름처럼 빙글빙글 돌아가는 회전 타입 책장으로, 호기심 많은 아이들이 자연스럽게 책을 가까이하도록 아이디어를 반영한 것이 특징이다. 토끼와 생쥐를 모티브로 한 두 캐릭터 라삐와 모우의 블록 자석을 추가 구성하며 재미 요소를 더했다.

책장의 기본 구성은 1단이지만 2단, 3단으로 결합해 사용할 수 있어 아이들이 성장하며 책장 높이 또한 함께 높여갈 수 있다. 한 단에 50권 이상 꽂을 수 있는 넉넉한 수납력 또한 제품을 교체 없이 오래 사용할 수 있도록 하는 요소다.

라삐앤모우는 ‘어린이 가구 공급자 적합성 안전 검사’에서 합격하며 아이들이 안전하게 사용할 수 있는 제품 개발에 노력을 기울였다. 이에 모든 모서리는 라운딩 처리를 마쳤으며 고급 사무용 가구에 주로 사용하는 HPL코팅으로 제품을 마감했다.

컨셉502의 윤지현 대표는 “그간 우리 가족을 위한 가구를 만든다는 생각으로 품질 좋은 목재만을 취급하며 다양한 제품을 디자인, 설계해왔다. 이에 어린이들의 성장을 함께할 안전한 가구를 제작할 수 있겠다는 자신이 생겨 라삐앤모우를 선보이게 됐다”고 런칭 배경을 설명했다.

이어 “블록식 회전책장은 디자인부터 설계까지 아이들을 위해 다년간 고심해 내놓은 제품”이라며 “성장기 아이들이 책 읽기에 흥미를 느끼고 더 나아가서는 올바른 정서를 함양할 수 있도록 도움을 줄 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

라삐앤모우(Rabbi & Mou)의 블록식 회전책장은 출시 기념 최대 30% 할인 이벤트를 진행하고 있다. 모든 제품은 라삐앤모우 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

한편, 컨셉502㈜는 지난 2018년 창립 이후 매년 50% 이상의 매출 성장을 지속해온 원목 가구 전문 스타트업이다. 반려동물을 위한 가구 브랜드 ‘펫502’를 시작으로 캠핑 가구 브랜드 ‘에드우드’, 리빙 가구 브랜드 ‘마켓502’, 어린이를 위한 가구 브랜드 ‘라삐앤모우’까지 4가지 산하 브랜드를 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr