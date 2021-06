[아시아경제 박지환 기자] 까스텔바작 까스텔바작 308100 | 코스닥 증권정보 현재가 14,400 전일대비 50 등락률 +0.35% 거래량 47,477 전일가 14,350 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [4月上]‘코로나19’美FDA,韓기술 인정,검사장비 규제완화 상한가! 까스텔바작, 권영숭 대표 선임… “내실 강화 주력”[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일 close 은 17일 최준호 대표를 신규 선임했다고 공시했다.

회사 측은 권영숭 대표는 일신상의 사유로 대표직을 사임했다고 밝혔다.

