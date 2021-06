해커스공무원, 2022년 공무원 시험 개편 맞아 ‘세무직 평생 0원 패스’ 런칭

2022년부터 공무원 시험이 개편되면서 고교과목이 폐지되고, 각 직렬별 필수과목을 시험을 치러야 한다. 많은 공시생이 직렬 선택에 대한 고민을 하는 가운데, 공무원 학원 및 공무원 인강으로 추천받는 해커스공무원이 ‘세무직 평생 0원 패스’를 새롭게 런칭해 주목받고 있다.

세무직 공무원은 동일한 공채 시험에서 일반행정직 대비 매년 대규모 채용 중에 있으며, 상대적으로 낮은 경쟁률과 합격선을 보이고 있다. 또한, 세무직 공무원으로 일정 기간 이상 근무 시에는 세무사 자격시험이 면제가 되기 때문에 공무원 퇴직 후 이직이 상대적으로 수월한 장점도 있다.

이와 같은 장점을 지닌 세무직 공무원을 준비하는 수험생들을 위해 해커스공무원은 ‘세무직 평생 0원 패스’를 제공 중이다. 해커스공무원은 1년 만에 세무관세직 549% 성장을 기록하며, 세무관세직을 준비하는 수험생들에게 많은 지지를 받고 있다.

‘세무직 평생 0원 패스’는 월 3만 원대(*24개월 기준)로 세무직 7급, 9급에 필요한 모든 강의를 합격할 때까지 무제한으로 수강할 수 있다. 수강 가능한 과목으로는 국어, 영어, 한국사, 회계학, 세법, PSAT 3과목, 헌법, 경제학, 지방자치론 등이 있다.

또한, 해당 패스는 합격 시 수강료 100%도 환급해주어 수험생들의 합격에 대한 동기 부여도 제공한다. (*제세공과금 제외, 환급 조건 충족 시) 특히, ‘세무직 평생 0원 패스’를 수강하면, 세무직 전문 강의를 무제한으로 수강할 수 있어 눈길을 끈다. 회계학 현진환, 정윤돈 강사, 세법 김영서, 이훈엽 강사가 세무직 단기 합격을 할 수 있도록 최적화된 강의를 제공한다.

이와 함께 합격을 돕는 해커스공무원의 다양한 고퀄리티 콘텐츠도 제공한다. 9/7급 전국 합격예측 모의고사와 PSAT 전국 모의고사를 제공하며, 과목별 전문 강사진의 무료특강도 제공한다. 더불어, 한국사능력검정시험(한능검) 강의와 지텔프(G-TELP) 강의, 토익(TOEIC) 강의도 제공(*평생 0원 패스 구매자 한정)해 수험생들의 합격을 돕는다.

‘세무직 평생 0원 패스’ 관련 자세한 사항은 해커스공무원 사이트에서 확인할 수 있다. 참고로, 1년 만에 세무관세직 579% 성장은 해커스공무원 세무관세직 패스 매출액 비교 결과(2019년 10월 vs 2020년 10월)이다.

해커스 교육그룹은 5년 연속 교육그룹 부문 1위 자리를 차지한 대한민국 대표 종합교육기업이다. 한국 소비자포럼 선정 '올해의 브랜드대상'에서 대국민 투표를 통해 2012년부터 5년 연속 교육그룹 부문 1위에 올랐다. 해커스는 한경비즈니스 선정 2020 한국품질만족도 교육 온·오프라인 9급 공무원, 7급 공무원, 군무원 부문 1위를 기록했다.

또한, 해커스공무원은 한경 비즈니스 선정 2020 한국소비자만족지수 공무원 교육 부문 1위, 헤럴드 선정 2018 대학생 선호 브랜드 대상 최단기합격 공무원 학원 1위로 선정되었으며, 국가직 공무원·지방직 공무원·서울시 공무원을 포함한 7급 공무원 및 9급 공무원 시험과목 강의, 군무원 시험 강의 등을 제공하고 있다. 해커스경찰과 해커스소방도 경찰공무원과 소방공무원(소방직 공무원) 시험 준비생을 위해 경찰공무원·소방공무원 학원 강의 및 경찰 시험·소방 시험 인강을 제공한다. 이와 함께 해커스인강 챔프스터디는 토익(TOEIC), 토익스피킹(TOEIC Speaking, 토스), 오픽(OPIc), 지텔프(G-TELP) 등 다양한 어학 인강을 제공하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr