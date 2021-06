[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 레드벨벳 멤버 조이가 늘씬한 각선미를 선보였다.

조이는 지난 16일 자신의 인스타그램에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

가방 화보를 촬영 중인 것으로 보이는 조이는 블랙 미니 원피스를 입고 몸매가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

한편 조이는 지난달 솔로 앨범 '안녕 (Hello)'을 발매해 활발히 활동 중이며, JTBC 드라마 '한 사람만'에도 출연할 예정이다.

