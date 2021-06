[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 올해 개장하는 전국 267개 해수욕장을 대상으로 수질과 백사장 오염도를 조사한다고 17일 밝혔다.

우선 바닷물에서 장구균과 대장균이 검출되는지를 조사할 예정이다. 장구균과 대장균은 물을 통해 전염될 수 있는 질병과 관련성이 크다.

백사장 토양에 대해서는 납, 카드뮴, 6가크롬, 수은, 비소 등 5개 항목이 검출되는지를 살핀다. 이 성분들은 어린이 활동용 모래를 검사할 때 적용하는 기준에 포함돼 있다.

해수부는 검사 결과 기준치를 초과하는 성분이나 물질이 나오면 재조사와 원인분석 등을 진행한다. 필요하면 해수욕장 개장도 연기할 예정이다. 조사는 다음 달까지 진행된다.

조사 결과는 국가해양환경정보포털에서 확인할 수 있다.

