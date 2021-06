접착력·피부 투과율 높아 손목·발목에도 착!

GC녹십자 '제놀 시리즈'

[아시아경제 서소정 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 32,041 전일가 319,500 2021.06.18 14:44 장중(20분지연) 관련기사 '11월 집단면역' 앞당겨지나… 모더나 유통 시작·노바백스 도입 눈앞식약처, 모더나 백신 국가출하승인… 공급 본격화GC녹십자, 코로나19 혈장치료제 허가신청 '자진취하'(종합) close 의 '제놀 시리즈' 는1981년 출시됐으며 제형과 성분에 따라 '제놀 푸로탑', ‘제놀 쿨’, ‘제놀 마일드핫트’, ‘제놀 더블액션’, ‘제놀 한방’, ‘제놀 탑-에스’, ‘제놀 골드’, ‘제놀 원’ ‘제놀 롱’, ‘제놀 코인’, ‘제놀 하이드로24’, ‘제놀 파워풀’ 등 총 12개의 제품으로 구성돼 있다.

파스는 접착력이 좋아 움직임이 많은 부위에 사용하는 플라스타(첩부제)와 수분 함유를 통해 피부 자극이 적은 카타플라스마(습포제)로 제형을 분류할 수 있다.

신제품 '제놀 푸로탑 플라스타'는 푸로탑 대비 진통제 성분을 2배 함유해 통증 감소 효과를 높였다. 4방향 신축성을 가진 고급 원단으로 만들어 부착이 쉽고, 허브민트향 향료를 첨가해 향에 민감한 소비자들이 거부감 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다.

대표적인 플라스타 제품인 ‘제놀 골드’는 접착력과 피부투과율이 우수하다. 또 기존 제품 대비 4cm 길어진 ‘제놀 롱’은 손목·발목 등 넓고 굴곡진 관절 부위에 편하게 붙일 수 있다. 이외에도 500원짜리 동전모양으로 국소 부위 진통에 사용이 가능한 ‘제놀 코인’도 플라스타 제품이다.

카타플라스마 제형의 대표 제품에는 ‘제놀 원’이 있다. 수분 함유를 통해 시원하고 촉촉한 냉찜질 효과가 있으며 통증을 느끼는 부위의 면적이 넓을 경우 사용하기 편리하다. ‘제놀 하이드로24’는 수분 함량이 50% 이상인 하이드로겔 제형을 활용해 피부 자극을 최소화시켰다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr