지니언스, ‘가트너 NAC 마켓가이드’ 대표 기업 3년 연속 선정

해외서 기술력 입증…국내 독자기술로 해외 시장 개척 총력

제로 트러스트 NAC 기반으로 차세대 정보 보안 솔루션 개발 박차



[아시아경제 박형수 기자] 지니언스가 글로벌 IT 컨설팅 및 시장조사 기관 가트너가 발표한 '2021 네트워크 접근 제어 마켓가이드'의 대표 기업으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

2018년 국내 최초로 등재된 이래 3회 연속 선정되면서 해외서 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

지니언스의 NAC 솔루션은 특허받은 DPI 기술을 통해 네트워크 가시성을 고도화한 차세대 NAC를 출시했다. 최근 제로 트러스트 보안 모델에 기반한 '제로 트러스트 NAC'를 선보였다.

‘지니안 제로 트러스트 NAC’는 모든 것을 지속해서 검증하고 적절하게 대응한다는 원칙에서 시작한다. 네트워크에 연결되는 기본 단말기뿐만 아니라, IP주소를 사용하는 모든 기기, 사용자, 네트워크 인터페이스, 포트, 응용프로그램, 네트워크 트래픽까지 연결되는 모든 지점과 흐름을 확인?검증?분류한다. 결과에 따라 정책에 따라 자동 대응한다.

김계연 미국법인장은 "지니안 제로 트러스트 NAC는 재택과 클라우드로 대표하는 IT 환경에서 적용과 보안을 만족시킬 수 있는 완전히 새로운 NAC”라며 “보안성 확보를 단일 사이버 보안 플랫폼으로 통합해 제공할 수 있다”고 설명했다. 이어 “가트너 마켓가이드에 3회 선정된 만큼 기술력이 뛰어나다”며 “해외 시장을 개척하는 데 총력을 다하겠다”고 덧붙였다.

