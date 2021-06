[아시아경제 지연진 기자]코스닥 지수가 17일 장 중 반등에 성공하며 '천스닥'에 근접했다.

코스닥은 이날 오전 9시40분 전일대비 0.05% 상승한 998.87로 거래되고 있다. 지수는 이날 전일대비 0.22P(0.02%) 내린 998.27로 개장해 38분여만에 상승 전환한뒤 999.19까지 오르기도 했다.

코스닥은 지난 4월19일 1032.64까지 오르면 '천스닥 시대'를 열었지만, 5월 이후 주춤했다.

