‘더 화목한 데이’…도미노 페이 추가 2000원 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 매주 목요일 온라인 방문 포장 주문 시 피자를 한 판 더 제공하는 ‘더 화목한 데이’를 진행한다고 17일 밝혔다.

이날 온라인으로 방문 포장 피자 주문 시 동일 가격이나 낮은 가격의 피자 1판을 무료로 증정한다.

단, 일부 매장 한정 프로모션으로 행사 매장은 도미노피자 홈페이지에서 확인 가능하다.

도미노페이로 온라인 주문 결제 시 2000원을 즉시 추가 할인하는 혜택도 제공한다.

