포스코인터, 국내 푸드테크 기업과 MOU…'식량사업 영역 확장'

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 핵심사업인 식량사업의 영역 확장을 위해 푸드테크 기업과의 협력에 나선다.

포스코인터내셔널은 16일 국내 대표 푸드테크 기업인 HN노바텍, 지구인컴퍼니와 각각 글로벌 마케팅 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약으로, 포스코인터내셔널은 HN노바텍, 지구인컴퍼니가 생산하는 대체육의 글로벌 마케팅 및 제품개발 지원 역할을 수행하게 된다.

대체육은 환경 파괴, 건강 및 종교 등의 이슈를 해결하기 위한 육류를 대체할 단백질 공급원으로 식물성 고기, 세포 배양육, 식용 곤충 등 다양한 대체식품이 개발되고 있다.

이번에 포스코인터내셔널과 협약을 맺는 HN노바텍은 세계 최초로 해조류에서 헴(Heme, 철분과 아미노산의 복합체로 고기맛을 내는 단백질의 핵심 인자) 분자를 추출해 대체육 원료를 제조하는 푸드테크 기업이다. 지구인컴퍼니는 세계 최초 식물성 고기 슬라이스 특허를 확보한 대체육을 제조하고 있다.

푸드테크는 전통 식품산업에 정보통신기술(ICT)이 접목된 신성장 사업으로 글로벌 식량난 및 육류 생산을 위한 환경 이슈를 동시에 해결해 줄 수 있는 미래 산업으로 각광받고 있다.

특히, 스마트팜 및 농업생명공학과 같이 ICT를 활용한 농업 기술을 접목시킨 어그테크(Ag-Tech)부터 대체육, 식물성 계란, 식용곤충과 같은 미래식량 개발, 그리고 AI 조리로봇, 공유 주방 등 푸드 서비스까지 다양한 분야로 성장해 나가고 있다.

포스코인터내셔널은 식량사업 확장을 위해 기존 식량 트레이딩 및 인프라 운영에 그치지 않고 농업분야의 트랜드 변화에 대응해 장기적 관점에서 국내 유망 푸드테크 기업과의 협업을 추진하며 시장 변화에 대응해 나간다는 방침이다.

포스코인터내셔널 관계자는 "최근 식량 가격이 급등하는 에그플래이션(Agflation) 우려가 제기되는 등 식량사업은 향후 수요가 지속적으로 확대되고 전후방 산업으로 확장이 가능한 성장 시장"이라며 "식량사업 시장 변화에 적극 대응하고 지속적인 성장 위해 우수한 기술력을 보유한 국내외 푸드테크 기업과의 협업을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

