CJ푸드빌 제일제면소, 무더위 극복 신메뉴 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌이 운영하는 제일제면소는 시원한 냉면 2종과 따끈한 칼국수 1종을 출시한다고 17일 밝혔다.

‘더위를 극복하는 여름 제일 국수’라는 콘셉트로 뜨거운 열기를 시원하게 식혀줄 ‘이냉치열’표 메밀 생면의 물냉면, 비빔냉면과 몸속부터 뜨겁게 보양할 수 있는 ‘이열치열’표 칼국수를 선보인다.

‘제일 물냉면’은 시원한 동치미 맛을 더한 진한 육수에 살얼음을 동동 띄우고 고소한 쇠고기 양지 수육을 얹었다. 쫄깃한 메밀면과 차가운 냉면 육수가 몸을 식혀준다. ‘명태회 비빔냉면’은 특제 양념 소스로 숙성한 명태 회 무침과 메밀향 가득한 메밀 생면이 조화롭게 어우러져 매콤 새콤달콤하게 입맛을 돋운다. ‘반계 칼국수’는 진하게 우린 육수에 국내산 닭 반 마리, 감자, 구수한 누룽지를 올린 칼국수다. 뜨끈한 국물과 닭고기로 활기 충전 할 수 있어 든든한 한 끼로 제격이다.

신메뉴 3종은 사이드 메뉴와 함께 별미국수 차림상으로 이용 가능하다. ‘제일 물냉면’과 ‘명태회 비빔냉면’은 불향 가득한 직화 돼지고기구이, 계란말이 유부초밥과 함께 세트로 구성했다. ‘반계 칼국수’는 정갈하게 구운 녹두전과 오징어 젓갈무침을 제공한다.

신메뉴는 매장에서 먹는 맛 그대로 배달의 민족, 쿠팡이츠, 요기요 등 배달 애플리케이션(앱)으로 주문해 배달로 편하게 즐길 수 있다.

제일제면소 관계자는 “차갑게 또는 따끈하게, 입맛과 상황에 맞게 골라 더위를 극복할 수 있는 여름 별미 국수를 준비했다”며 “뜨거운 여름, 제일제면소에서 일상을 시원하게 채우는 한 끼 식사를 완성하시길 바란다”고 말했다.

