왓챠, '왓챠 팝콘' 출시… 프리미엄 이용권 100% 당첨

[아시아경제 구은모 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠가 이마트24와 협업해 ‘왓챠 팝콘’을 출시한다고 17일 밝혔다. 왓챠 팝콘은 제품 내 왓챠 프리미엄 이용권이 포함된 한정판 팝콘으로 제품을 구매하는 누구나 100% 이용권에 당첨된다.

왓챠 팝콘은 카라멜, 치즈, 어니언 등 세 가지 맛이 한 컵에 담겨 4만5000개 한정판으로 출시되며, 이날부터 전국 이마트24 편의점에서 만나볼 수 있다. 모든 제품에는 ‘왓챠 3개월 프리미엄 이용권’(1등), ‘1개월 프리미엄 이용권’(2등), ‘2주 프리미엄 이용권’ 등 기간이 다른 3종의 이용권 가운데 1종이 무작위로 담겼다. 이용권에 인쇄된 QR코드를 통해 등록할 수 있으며, 해당하는 기간 동안 왓챠에서 4개 기기 동시 재생이 가능한 프리미엄 이용권 혜택을 누릴 수 있다.

왓챠는 왓챠 팝콘 출시를 기념해 이날부터 30일까지 2주간 왓챠 팝콘 출시 기념 인증샷 이벤트도 진행한다. 인스타그램에서 왓챠 팝콘 사진과 함께 ‘#왓챠팝콘’ 해시태그를 입력해 올리면, 3명을 선정해 미니 냉장고와 왓챠 팝콘 1박스와 콜라가 포함된 ‘왓챠 팝콘 서머 세트’를 증정한다. 7명에게는 왓챠 팝콘 1박스를 증정한다.

조연주 왓챠 마케팅팀 매니저는 “집에서 왓챠를 즐길 때 더욱 풍성하고 새로운 즐거움을 느낄 수 있도록 왓챠 팝콘을 기획했다”며 “다양함을 존중하고 새로운 발견을 지원하는 왓챠의 가치처럼 다양한 맛이 어우러진 팝콘을 즐기면서 왓챠 이용권을 발견하는 기쁨도 함께 누리시면 좋겠다”고 말했다.

