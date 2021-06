600억달러 규모 한미 통화스와프, 연말까지 재연장 (종합)

[아시아경제 김은별 기자] 한국과 미국 간 600억달러 한도의 통화스와프 계약이 올해 말까지 다시 연장됐다.

한국은행은 17일 미국 연방준비제도이사회(Fed)와 현행 통화스와프 계약 만료 시점을 기존 올해 9월30일에서 올해 12월31일로 연장하는 데 합의했다고 밝혔다. 통화스와프 규모(한도)는 600억달러로 유지되고, 다른 조건도 같다.

통화스와프는 외환위기 등 비상시에 자국 통화를 상대국에 맡기고 상대국 통화나 달러를 차입할 수 있도록 약속하는 계약이다.

한은은 "이번 만기 연장 조치가 국내 외환시장, 금융시장의 안정을 유지하는 데 기여할 것으로 판단한다"며 "필요할 경우 곧바로 통화스와프 자금을 활용할 계획"이라고 밝혔다.

지난해 3월19일 코로나19 충격으로 시장이 흔들리는 가운데 미 Fed는 한은과 600억달러 규모의 통화스와프 계약을 체결했다. 한은은 같은 달 31일부터 이 통화스와프 자금을 활용해 경쟁입찰 방식으로 6차례에 걸쳐 198억7200만달러의 외화대출을 실행했다. 이후 외환 부문이 안정되는 모습을 보이면서 같은 해 7월30일자로 통화스와프 자금을 전액 상환해 현재 공급 잔액은 없는 상태다.

첫 통화스와프 계약 체결 발표 당시 달러화 자금 조달에 대한 불안이 줄면서 발표 직후인 3월 20일 주가가 반등(7.4%)하고 원·달러 환율은 하락(-3.1%)했다.

이후 한미 중앙은행은 작년 7월 30일 통화스와프 계약 만기를 같은 해 9월30일에서 올해 3월31일로 한 차례 연장했고, 지난해 12월 17일 6개월 재연장한 데 이어 이날 다시 연장하는 데 합의했다.

