[아시아경제 구은모 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 1,000 등락률 -0.63% 거래량 671,484 전일가 158,500 2021.06.16 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 멕시코에 OLED TV 전용 상영관 열었다삼성·LG전자, 내년 CES 오프라인 전시 참가한다…신기술 공개 기대LG전자, 美주도 6G 연합 주요 의장사 선정 close 가전매장인 LG베스트샵에서 소비자들이 하반기부터 애플 제품을 구매할 수 있을 전망이다.

16일 업계에 따르면 LG전자는 애플과 LG베스트샵에서 아이폰, 아이패드, 애플워치 등 모바일 제품을 판매하는 방안을 협상하고 있다.

휴대폰 사업에서 철수한 LG전자가 자사 휴대폰을 전시하고 판매하던 공간을 애플의 제품으로 채워 고객들의 가전 매장 유입을 노린다는 전략이다. 애플 입장에서도 전국 400여개에 달하는 LG베스트샵을 판매 거점으로 확보할 수 있게 돼 두 회사 모두 '윈윈'이라는 분석이 나온다.

구체적인 판매 시작 시점이나 방식에 대해서는 알려지지 않았지만 올해 하반기 중 판매가 시작될 것으로 보인다.

