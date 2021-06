수공-국립공원공단, 재난정보 공유해 재해 사전예방 강화한다

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부 산하기관인 한국수자원공사와와 국립공원공단이 재난정보 공유를 통해 재해 사전예방을 강화하기로 했다.

수공은 16일 경기 과천에 소재한 한강유역본부에서 국립공원공단과 재난정보 공유 및 공동대응을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 양 기관이 개별 관리 중인 재난정보 공유를 통해 재난 예·경보를 적기에 실시해 홍수재해를 사전에 예방하고, 재해복구에 공동대응하기 위해 추진됐다. 또 양 기관이 가진 전문성을 바탕으로 탄소중립 정책지원과 공동사업에 협력하고, 경영혁신 우수사례도 교류하기로 했다.

수공과 공단은 지난해부터 수문-산림분야 공동연구 협약을 통해 강우량 정보를 공유해 각 기관의 재난 예경보 시스템에 활용하고 있다. 두 기관은 이번 협약을 통해 강우량뿐만 아니라 수위와 기상 등 재난정보 공유항목을 확대하고, 재난발생 시에도 공동대응을 위한 협력을 강화하기로 한 것이다. 앞으로도 안정적인 재난대응과 지속성장을 위해 전문기술 협력뿐만 아니라 기관 간 인력교류 및 소통을 강화하는 등 협력의 범위를 확대할 계획이다.

박재현 수공 사장은 "국가 물관리의 핵심 협력기관인 국립공원공단과의 협약을 통해 더욱 향상된 재난대응으로 국민의 소중한 생명과 재산을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

