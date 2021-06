신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상대상자 선정(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 국내 e커머스 업계 3위인 이베이코리아 인수자로 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 4,500 등락률 +1.50% 거래량 78,692 전일가 301,000 2021.06.16 12:06 장중(20분지연) 관련기사 롯데쇼핑, 이베이코리아 인수전 탈락 … "M&A 계속 추진" [속보] 신세계-네이버, 이베이코리아 인수 우선협상자 선정이베이코리아 인수에 따라 … 요기요 본입찰 '경우의 수' close 그룹이 사실상 확정됐다.

16일 투자은행(IB)업계와 유통업계에 따르면 이베이 본사는 전날 이사회를 열고 신세계-네이버 컨소시엄을 이베이코리아 인수 우선협상대상자로 선정했다. 매각대금은 약 4조원 규모로 알려졌다.

앞서 지난 7일 진행된 본입찰에서 신세계는 네이버와 컨소시엄을 구성해 인수의향서를 제출했다. 롯데그룹은 단독으로 참여했다.

당초 이베이코리아 인수를 검토했던 SK텔레콤과 사모펀드 MBK파트너스 등은 최종 입찰에는 불참했다.

지난 2000년 국내시장에 진출한 이베이코리아는 현재 지마켓, 옥션, G9 등을 운영하고 있다. 지난해 거래액은 약 20조원 규모로, 161조원으로 추산되는 국내 e커머스 시장에서 약 12.4%를 차지하고 있다.

