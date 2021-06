김영식 회계사회장 "정도(正道) 감사는 양보할 수 없는 원칙"

[아시아경제 박지환 기자] "어떠한 경우에도 정도(正道) 감사는 양보할 수 없는 원칙이다."

김영식 한국공인회계사 회장이 16일 취임 1주년 기념 온라인 기자간담회를 열고 현재 진행 중인 회계 개혁 작업을 두고 기업들의 부담이 가중되고 있다는 지적에 대해 이같이 밝혔다.

현재 표준감사시간과 내부회계관리제도 감사, 주기적 지정감사제 등을 골자로 하는 신외부감사법 도입 이후 회계 관련 비용이 늘어난 기업들의 반발이 크다. 특히 중소·중견 기업의 경우 코로나19 상황으로 안 그래도 기업 경영이 힘든 상황인데 새로운 회계 제도에 대응하기 위해 추가로 들어가는 용역비, 관련 인력 채용 등으로 비용 부담 등이 과도하다는 불만이 끊이지 않고 있다. 기업들은 회계 투명성 강화라는 취지에는 공감하지만 무엇보다 코로나19라는 특수한 환경으로 인해 기업 경영 부담이 커지고 있는 상황을 감안, 회계 개혁 도입 시기와 보다 완화된 제도 적용을 요구하고 있다.

그러나 김 회장은 이 같은 기업들의 어려움 호소에도 회계 개혁 만큼은 양보할 수 없는 사안이라고 선을 그었다. 김 회장은 "지금은 ‘어려운 때일수록 정도를 가라’는 말을 되새겨야 할 때"라며 "글로벌 회계법인들은 코로나19 환경에서 기업 감사에 빈틈이 생기지 않도록 감사 시간을 더 투입하는 등 자구책을 마련하고 있는 것을 눈 여겨 봐야 한다"고 강조했다. 그는 "현재 삼성전자 소액주주가 500만명을 넘어섰다. 회사를 바라보는 이해관계자가 그만큼 많아졌고, 요구도 커졌다"며 "주기적 지정제 등의 회계 개혁을 통한 경제적 효과, 국가 신뢰도 상승 등을 감안할 때 기업들의 비용 증가 손실을 충분히 커버 할 수 있다고 본다"고 지적했다.

회계 개혁 작업의 실제 효과도 속속 나타나고 있다. 2018년부터 시행된 회계개혁 작업으로 한국 기업 회계에 대한 신뢰성 개선 세는 뚜렷한 우상향 추세다. 스위스 국제경영개발대학원(IMD)의 국가경쟁력 평가에서 조사대상국 63개국 중 한국 기업의 회계 투명성은 2017년 63위, 2018년 62위, 2019년 61위 등 최하위권을 벗어나지 못했다. 하지만 신외감법 시행 이후 2019년부터 본격화 단계를 거치고 있는 회계 개혁 결과 지난해에는 국가경쟁력 평가 순위가 46위로 급등했다.

김 회장은 회계사 합격 인원 조정 문제에 대해서는 "금융 당국은 최근 1차 시험 지원자가 지난해 대비 24% 늘어나는 등 응시자가 늘고 있어 선발 인원을 늘리자고 할 가능성이 높다"면서 "다만 개인적으로는 현재 회계사 합격자 수는 오버플로우(Overflow)된 상태라는 생각을 가지고 있다"고 말했다.

교보생명과 일부 회계법인들과의 소송 분쟁과 사안과 관련해서는 "신창재 교보생명 회장과 재무적투자자(FI) 등 사인과의 풋옵션 계약을 두고 이번 사태가 발생한 것으로 아는데 지금 시점에서는 교보생명과 회계법인 가운데 누가 '맞다' '틀리다'를 말하기는 적절치 않아 보인다"고 언급했다.

아울러 김 회장은 앞으로 대형회계법인과 중소회계법인과의 상생 협력을 위한 작업에도 더욱 박차를 가할 계획이다. 김 회장은 지난해 취임과 동시에 회계업계 상생을 위한 ‘상생협력위원회’를 발족하고, 회계업계의 ‘지식공유 플랫폼’을 운영하고 있다. 삼정·삼일·안진·한영 등 빅4 회계법인이 가지고 있는 여러 발전된 ‘업무 툴’을 플랫폼에 탑재해 중견·중소회계법인들을 대상으로 무료로 공유하고 있다. 이를 통해 회계법인 간 기술 격차를 해소할 수 있고 업무품질을 한 단계 높일 수 있다는 판단에서다. 김 회장은 "‘내부회계관리제도 감사 조서서식’, ‘산업전문화 데이터베이스’를 지식공유 플랫폼에 올렸고 ‘사모펀드감사 조서서식’, ‘PA(Private Accountant) 서비스 활성화’ 등의 툴 역시 계속적으로 탑재할 것"이라고 말했다.

한국공인회계사회는 ESG(환경·사회·지배구조) 연구와 현안 대처를 위해 ‘ESG 위원회’를 내실 있게 운영해 ESG 외부인증과 시장 활성화, ESG 전문가 양성 등의 방안을 마련하겠다는 방침이다. 아울러 김 회장은 4차 산업혁명 시대에 펼쳐질 미래 회계환경에 대비하는 차원에서 전산시스템감사, 포렌직서비스, 인공지능(AI) 및 빅데이터 활용 감사기법 등을 개발하고 교육을 진행함으로써 변화를 주도해 나가겠다고 강조했다.

김 회장은 "학교법인에 대한 4+2 주기적 지정제, 공동주택 외부감사 감사인 선임 등 비영리 공공부문에 대한 회계개혁도 국회가 주도해 활발히 추진되고 있다"며 "임기 2년차를 맞이해 회계산업의 미래를 준비하고, 법 제도 개선 작업을 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

