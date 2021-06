[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 16일부터 같은 달 25일까지 신용리스크 관리 및 UX/UI기획 전문역을 공개 채용한다고 밝혔다.

전문역 응모는 학벌 및 성별, 나이 제한 없이 DGB대구은행 인재상에 부합하는 인물이면 누구나 가능하다.

경력 전문직인 만큼 각 부분별 재직 경험과 직무 전문성이 우선 고려되며, 분야별 주요업무와 지원 자격은 업무별로 상이하다. 지원서 접수 및 자세한 내용 확인은 DGB대구은행 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

서류전형 합격자에 한해 합격여부를 개별 전달하며, 향후 면접전형과 신체검사 등을 거쳐 7월 중 최종 선발될 예정이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr