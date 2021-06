K쇼핑, 모바일 선물하기 결제 시 적립금 50% 페이백

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 다음달 14일까지 모바일 내에서 선물하기 기능을 사용해 결제한 고객들을 대상으로 최대 50%까지 적립금 페이백 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 K쇼핑 상품 중 선물하기가 가능한 모든 상품 대상이며 기프티쇼, 명품 잡화, 쥬얼리 등 다양한 상품군에서 이용할 수 있다. 적립금은 다음달 21일 순차적으로 지급되며 최대 1만5000원의 적립금을 받을 수 있다.

K쇼핑은 지난 3월 선물하기 서비스를 선보이고 기프티쇼부터 건강식품, 의류, 명품 뷰티 및 잡화까지 다양한 제품을 판매하고 있다. 상대방의 연락처만 입력하면 선물을 보낼 수 있는 서비스로 일부 무형 상품, 대형 상품 등을 제외한 전 상품을 선물하기 서비스로 이용할 수 있다.

한편, K쇼핑은 이달말까지 모바일로 프로모션 대상 상품 구매 시 20%를 적립해주는 커밍썸 프로모션을 진행 중이다.

