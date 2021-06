[클릭 e종목]"LG디스플레이, 2분기 실적 기대 이상"

IBK투자증권 보고서

영업이익 5180억원 전망

IBK투자증권은 16일 LG디스플레이에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만3000원을 유지했다.

LG디스플레이는 2분기 매출액은 전 분기 대비 2.2% 증가한 7조350억원으로 예상된다. 출하 면적은 같은 기간 11.4% 증가한 9481㎢, 평균판매가격은 4.9% 하락한 700달러/㎥로 추정된다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 "출하 면적 증가는 TV, IT 패널의 수요가 견조한 상황이기 때문"이라며 "평균판매가격은 P OLED 물량 줄어들며 제품믹스 악화로 1분기 대비 4.9% 하락할 것으로 예상된다"고 설명했다.

영업이익은 1분기와 크게 다르지 않은 5180억원으로 예상된다. LCD패널 가격 상승으로 수익성은 1분기 대비 높아질 것으로 예상되며 대형 OLED도 물량 증가로 가동률이 상승하면서 수익성이 소폭 개선돼 1분기 대비 적자 규모는 축소될 것으로 추정된다. 다만 P OLED는 물량 감소에 따른 고정비 비중 상승으로 전 분기 대비 영업적자 규모가 커질 것으로 보인다.

수익성 확보에 가장 중요한 변수인 LCD TV 패널 가격의 상승세는 지속될 것으로 예상된다. 일부 전망 기관은 7월부터 LCD TV 패널이 보합세로 전환할 것으로 예상되지만, IT 패널 가격 상승세는 유지될 것으로 예측된다. 김 연구원은 “급격한 가격 하락이 동반되지 않는다면 안정적인 영업이익을 확보할 수 있을 것”이라며 “OLED 부문의 수익성은 점차 개선될 것”이라고 분석했다.

올해 회사의 영업이익은 2조4000억원을 상회할 것으로 예측된다. 오는 3분기까지 LCD 패널 가격 상승세가 예상되고 P AMOLED 신규 라인의 양산으로 출하 규모가 안정적으로 증가하면서 올해는 영업흑자 전환이 가능할 것으로 기대되기 때문이다. 김운호 연구원은 “대형 OLED 신규 라인 가동으로 외형 성장의 발판이 마련됐다”며 “초기 비용구조 악화는 생산 효율성으로 빠른 시일 내에 극복할 수 있을 것”이라고 전했다.

