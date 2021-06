SK에너지, 7638억원 규모 주유소 토지·건물 처분 결정

[아시아경제 유병돈 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 288,500 전일대비 11,000 등락률 +3.96% 거래량 1,426,106 전일가 277,500 2021.06.15 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주다시 “두산중공업” 때가 왔다!배터리3사, '진격의 미국' 진출 이유가 있다 close 은 자회사인 SK에너지가 7638억2369만2000원 규모의 토지와 건물을 처분키로 결정했다고 15일 공시했다.

처분 토지와 건물은 전국 115개 주유소의 토지와 건물, 캐노피 등이다.

SK이노베이션은 자산 매각을 통한 재무구조 개선과 미래 성장 동력 투자 재원을 확보하기 위한 목적이라고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr