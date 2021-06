15일 서울 서대문구 연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀에서 열린 6.15남북정상회담 21주년 기념식에서 김부겸 국무총리(오른쪽)와 송영길 더불어민주당 대표가 대화를 나누고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.