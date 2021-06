COWON, '더 스컬2:마왕 선발전' 글로벌 사전등록 진행

[아시아경제 장효원 기자] 게임 퍼블리싱 전문업체인 COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.06.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코원, 투자금 15억 반환 판결COWON, 한국 정통 판타지 원조 '드래곤라자EX' 사전등록 진행COWON, RPG ‘더 스컬 2: 마왕선발전’ 퍼블리싱 계약 체결 close (대표 이승훈)은 15일부터 ‘더 스컬 2: 마왕선발전’의 글로벌 사전등록 이벤트를 시작한다고 밝혔다. 이번 글로벌 사전등록 이벤트는 오는 7월까지 진행되며 대규모 업데이트와 함께 정식 글로벌 런칭이 예정돼 있다.

글로벌 사전등록 이벤트는 지난 4월30일 개발사 피플러그와 퍼블리싱 계약을 체결한 이후 첫번째 대규모 업데이트로 ‘충분한 컨텐츠 업데이트와 현지화 전략을 통해 글로벌 RPG 시장에 도전한다’는 야심찬 포부와 COWON과 피플러그 전략적 퍼블리싱 협력의 결실을 맺을 것으로 기대를 모으고 있다.

이번 사전등록 이벤트는 한국 포함 글로벌 국가에서 진행될 예정이며, 2021년 하반기 COWON의 첫번째 글로벌 런칭인만큼 많은 보상과 다양한 이벤트를 준비하고 있다. 이번 글로벌 서버 런칭에 따른 기존 서버와의 형평성에 대해 COWON 손영준 사업본부장은 ‘기존 서버와 글로벌 서버는 동일하게 서비스 및 컨텐츠 지원을 이어갈 것’이라며 일부 유저들의 우려를 모두 해소시켰다

글로벌 서버 런칭과 함께 진행될 대규모 업데이트의 신규 콘텐츠인 ‘드래곤 레어’는 드래곤의 은신처에 다양한 종류의 드래곤들과 전투를 벌이는 PvE 콘텐츠로 확장된 강화를 통해 좀 더 깊이 있는 캐릭터 육성과 강화를 가능하게 하고, 새롭게 추가되는 신규 캐릭터 2종은 기존과 또다른 개성 있는 캐릭터로 ‘더 스컬 2: 마왕선발전’의 재미를 한층 높여 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

또한 게임의 편의성 부분에 있어 유저가 좀더 친숙하게 게임에 적응할 수 있도록 시스템 개선및 UI 개편이 이루어졌으며, 처음 플레이하는 유저라도 게임을 쉽게 이해하고 플레이 가능하도록 초반 게임플레이 및 튜토리얼을 대폭 강화하였다

손영준 사업본부장은 “뛰어난 게임성과 첫번째 대규모 업데이트인만큼 글로벌 시장에서 더욱 많은 유저들이 즐길 수 있도록 심혈을 기울여 준비하고 있다”며 “이번 사전등록에 많은 관심과 성원 바란다”고 전했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr