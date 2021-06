與 박용진 "1시간 주면 이재명·윤석열 밑천 드러나게 할 것"

"이재명, 정치적 유불리 따라 태도 바꿔"

[아시아경제 허미담 기자] 대선 출마를 선언한 박용진 더불어민주당 의원이 15일 이재명 경기도지사와 윤석열 전 검찰총장을 향해 "저한테 한 시간씩 주면 밑천을 드러나게 할 수 있다"고 말했다.

박 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 이 지사에 대해 "정치적인 유불리에 따라 바뀌는 개헌·사면·부동산 정책에 대한 태도는 검증받아야 한다"라며 이같이 말했다.

이어 "개헌처럼 중요한 정책 의제가 어디 있느냐"며 "그런데 (이 지사는) 이를 그냥 먹고 사는 문제, 하위의 문제 정도로 생각하는 것 같던데 잘못됐다"고 지적했다. 또 그는 "부자 몸조심하듯이 이재용 (삼성전자) 부회장 사면 문제에 대해 발 빼는 모습이 실망스럽다"고 직격했다.

그러면서 박 의원은 "별장도 생필품이라면서 세금 깎아주기에 앞장서는 모습도 난데없다"며 "지난번 경기도 4급 이상 공무원 2주택자들에게 인사 불이익을 각오하라며 엄포를 놓던 분이다. 이때 다르고 저때 다른 태도를 보이는 건 반드시 검증해봐야 한다"고 날을 세웠다.

그런가 하면 박 의원은 당내에서 대선후보 경선 연기론이 불거지는 것과 관련해 "답답하다. 빨리 준비했어야 했다"고 토로했다.

그는 "지금도 대선 기획단을 누구로 할지를 놓고서 이러는데 답답하다"라며 "국민들은 대선 기획단 단장이 누구냐가 궁금한 게 아니고 민주당의 대통령 후보가 누구냐는 것"이라고 지적했다.

이어 "링에 올라가는 권투선수가 누구인지를 더 중요하게 생각을 하지, 그걸 프로모션 하는 기획자가 누구인지 관심이 있는가"라고 반문했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr