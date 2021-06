넷플릭스, 亞 6명 승진명단에 2명 韓담당자…강동한·김민영 VP

한국 콘텐츠 총괄에 강동한 VP

김민영 VP, 인도 제외 亞콘텐츠 총괄 승진

[아시아경제 차민영 기자] 넷플릭스가 한국 우수 콘텐츠를 발굴해 한류를 확산시킨 공로로 담당 콘텐츠 임원 2명의 승진 인사를 단행했다. 올해 한국 콘텐츠에 5500억원 가량을 투자한다고 밝힌 넷플릭스의 한국에 대한 관심을 반영한 인사로 풀이된다.

넷플릭스는 15일 승진 인사에서 한국 사무소 강동한 이사를 한국 콘텐츠 총괄 VP에, 김민영 VP를 인도 제외 아시아태평양 전체 콘텐츠 총괄에 각각 선임했다고 밝혔다.

이번 인사에는 아시아 지역 총 6명의 승진에서 한국 콘텐츠 임원 인사가 2명이 포함됐다. 넷플릭스의 한국 콘텐츠에 대한 관심을 반영한 조치로 풀이된다. 앞서 넷플릭스는 올 초 2021년 한국 콘텐츠에 약 5500억원을 투자할 계획이라고 밝힌 바 있다.

한국 콘텐츠 전반을 총괄하는 강동한 VP는 2018년 넷플릭스에 합류했다. 프리미엄 콘텐츠 강화와 글로벌 유통 확대를 통해 한국의 우수 콘텐츠를 세계 시청자들에게 소개하는데 일조했다. 작년에는 CJ ENM의 자회사 스튜디오드래곤과의 전략적 파트너쉽 체결을 주도해 '사이코지만 괜찮아', '이태원 클래스', '사랑의 불시착' 등 인기작이 세계로 뻗어나가는데 기여했다.

김민영 VP는 향후 한국 시장 뿐만 아니라 인도를 제외한 아시아태평양 콘텐츠 전체를 총괄한다. 김민영 VP는 2016년 넷플릭스의 첫 아시아 콘텐츠 담당으로 입사한 이래 한국 스토리텔러 발굴하고 지원해왔다. '킹덤', '인간수업', '스위트홈' 등 수준 높은 시리즈와 '승리호', '낙원의 밤', '콜', '사냥의 시간' 등의 영화가 전세계과 만나는데 일조했다.

