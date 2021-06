우리카드, 세라젬 등 가구·의료가전 렌털 카드 2종 출시

렌탈페이 우리카드, 이니렌탈 월 최대 2만5천원 할인

세라젬 우리카드, 세라젬 월 렌탈료 최대 3만원 할인

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 프리미엄 가구와 의료가전 렌탈 할인 혜택을 담은 '렌탈페이 우리카드', '세라젬 우리카드'를 출시했다고 15일 밝혔다.

렌탈페이 우리카드는 온라인몰 지불결제대행 서비스를 제공하는 KG이니시스의 이니렌탈 할인 혜택을 제공한다. 해당 카드로 필웨이, 텐바이텐, 린나이 등 이니렌탈의 프리미엄 가전가구 월 렌탈료를 자동납부하면 전월 실적에 따라 최대 2만5000원을 할인 받을 수 있다.

의료가전 세라젬을 이용하는 고객이라면 이달 11일 출시된 세라젬 우리카드를 주목할만하다. 해당 상품은 세라젬 월 렌탈료 정기납부 시 전월 실적에 따라 최대 3만원의 할인 혜택을 제공한다.

연회비는 해외겸용, 국내전용 모두 렌탈페이 우리카드 1만5000원, 세라젬 우리카드 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr