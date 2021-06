에이스침대, 현대백화점 압구정점 첫 프로모션…다양한 제품 체험

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대가 브랜드 최초로 현대백화점 압구정 본점에서 대규모 프로모션을 실시한다.

에이스침대는 15일 "백화점 이용객과 혼수를 준비하는 부부에게 브랜드 체험 기회를 확대하는 일환으로 핵심 제품을 모두 만날 수 있는 프로모션을 오는 20일까지 진행한다"고 밝혔다.

현대백화점 본점 별관 4층에서 약 70평 규모로 열리는 이번 행사에서는 프리미엄급 매트리스를 한 자리에서 체험할 수 있다. 스테디셀러인 '하이브리드 테크'의 상위 모델인 프리미엄 매트리스 '로얄 에이스', 장인들로 꾸려진 전담팀이 일주일에 단 2개 제작하는 하이엔드 매트리스 '에이스 헤리츠' 등 다양한 라인업을 체험할 수 있는 공간이 마련됐다.

인기 프레임도 함께 전시된다. ▲프리미엄 호텔형 침대 '라노떼(LANOTTE)' ▲수납, 조명, 충전 시스템을 갖춘 기능성 프레임 '오피모2(OPIMO-II)' ▲오팔을 모티브로 둥근 헤드보드가 특징인 '오팔로(OPALO)' 등이다. 에이스침대가 수입·유통하는 노르웨이 명품 리클라이너 '스트레스리스'도 선보인다.

행사기간 내 침대 구매 시 구매 금액대의 15%에 해당하는 백화점 상품권을 증정한다. 현대백화점 카드로 결제하면 100만원 이상 구매 시 6개월 무이자 할부 등 다양한 혜택을 제공한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr