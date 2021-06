홈플러스, 여름 의류·잡화 기획전…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 30일까지 시즌오프 여름 의류·잡화·이너웨어를 저렴하게 선보이는 클리어런스 기획전 ‘슈퍼 클리어위크’를 연다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 전국 점포에서 약 29억원 상당의 시즌오프 상품 4만4500여 종을 최대 80% 할인해 선보인다. 아동복·남성복·여성복 862종을 3900원·5900원·7900원·9900원 균일가에 판매한다. 대상 품목은 홈플러스 패션 자체 브랜드(PB) F2F 디즈니 캐릭터 상품, 성인 여성 반팔 티셔츠·민소매, 성인 남성 반팔 티셔츠 등이다.

인기 잡화류도 저렴하게 판다. 플립플랍 바캉스 슈즈, 베네통·네파 아쿠아슈즈, 캐릭터 슬리퍼 등을 9900원 균일가에 선보인다. 양말·스타킹, 이너웨어, 우산 품목은 ‘1+1’ 행사로 구성해 고객 혜택의 폭을 넓혔다.

홈플러스 관계자는 “코로나19로 인한 소비 위축으로 중소 패션 브랜드들이 겪고 있는 어려움을 함께 이겨내고자 대규모 행사를 기획했다”며 “협력사와의 상생을 실천하고, 고객이 여름 상품을 저렴하게 장만하는 기회가 되기 바란다”고 말했다.

