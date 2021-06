[클릭 e종목]“진원생명과학, 플라스미드 DNA 시설만으로 최소 4조 가치”

[아시아경제 장효원 기자] 리딩투자증권은 15일 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,050 2021.06.15 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 "신풍제약" 이어 “셀트리온”도 적중! 후속株 또 갑니다.백신 맞고 “트래블 버블”! 주가 이륙 준비![특징주]진원생명, 플라스미드DNA 경쟁사 가치 4조원 저평가 부각…'강세' close 에 대해 플라스미드(Plasmid) DNA 생산시설의 가치만으로도 최소 4조원의 가치평가가 가능하다고 분석했다.

오승택 리딩투자증권 연구원은 “유전자 치료제 시장이 성장하며 핵심 원료인 플라스미드 DNA 수요가 급증하고 있다”며 “진원생명과학은 올해 말까지 10배로 생산설비를 확장할 예정이며 플라스미드 DNA의 예상 연매출액은 2022년 이후 5000억원, 2023년 8000억원 이상이 전망된다”고 분석했다.

오 연구원은 “경쟁사인 알데브론(Aldevron)은 이미 2019년 플라스미드 DNA 생산시설 증설을 위한 자금을 조달해 34억달러(약 4조원)의 기업가치 평가를 받았다”고 설명했다.

진원생명과학은 핵산(mRNA, DNA) 기반 유전자 치료제 및 해당 제품의 원료물질인 플라스미드 DNA의 위탁생산 사업을 영위하고 있다. 현재 100% 자회사인 미국 법인 VGXI를 통해 플라스미드 DNA를 생산하고 현재 설비 증설이 진행되고 있다.

진원생명과학은 플라스미드 DNA 뿐 아니라 mRNA 원액 생산 공정도 보유하고 있다. 2018년 미국 휴스턴의 메소디스트 병원연구소로부터 mRNA 원액 생산 공정을 기술도입했다. 코로나19로 mRNA 연구가 활발해져 원액 생산 공정 또한 부각되고 있다.

그는 “이 외에도 쓴맛 수용체 자극 기전을 활용한 급성 부비동염 치료제와 코로나19 비강감염 방지 제품인 GLS-1200, 과대 면역 제어 화학 합성 의약품 GLS-1027 등의 파이프라인을 보유하고 있으며 2상 완료 후 기술수출이 예정돼있다”고 설명했다.

아울러 그는 “플라스미드 DNA 생산시설 가치만으로도 최소 4조원의 가치평가가 가능한데, 여기에 mRNA 원액 생산기술과 자체 진행중인 파이프라인 가치를 고려하면 현재 시총 1조원은 할인된 구간”이라고 분석했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr