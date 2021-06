전국 2112개소 배수펌프장 가동훈련…현장 대응능력 강화

태풍·호우 대비 배수펌프장 적시 가동으로 침수피해 예방

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 16일 여름철 태풍·호우에 대비하여 저지대와 상습침수지역 등에 침수피해 방지를 위해 설치되어 있는 전국 2112개 배수펌프장을 대상으로 정상 가동 훈련을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 훈련은 여름철 태풍·집중호우 상황을 가정하여 배수펌프장을 정상 가동해 펌프장 설비의 이상 여부를 점검하고 관리 담당자가 안전 수칙 등을 숙지하고 있는지 확인하기 위해 마련됐다. 배수펌프장이 적시에 작동되지 않으면 인접 저지대 지역의 큰 침수피해로 이어진다.

훈련 방법은 행안부에서 상황 메시지를 부여하고 지자체와 한국농어촌공사의 가동책임자가 펌프장에 응소하여 배수펌프장을 신속하게 가동한 후 결과를 보고하는 순서로 진행된다. 점검내용은 배수펌프·수문·스크린 등 주요설비 정상 작동 및 유수지 정비 상태, 비상 전기시설 확보 여부 등이다.

특히 행안부는 중앙점검반(반장 행안부 재난대응정책관)을 파견하여 배수펌프장 가동 현장을 직접 확인하고 배수시설의 관리 소홀이나 고장 등에 대해 집중 점검할 계획이다. 아울러 위급상황 시 신속한 대처를 위한 비상연락 체계를 확립하고 지속적인 시설점검을 독려할 예정이다.

최복수 행안부 재난관리실장은 “지난해 7월 부산 배수펌프장 2개소 작동이 정지돼 인근 아파트 등 주택 45세대, 상가·공장 41동, 차량 120대의 침수 피해가 있었다”며 “사전 훈련과 점검을 통해 지난해와 같은 피해가 반복되지 않도록 배수펌프장 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

