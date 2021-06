신세계免, 심삿갖의 보물지도 이벤트…“방탈출 게임하고 금도 받자”

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점은 공식 인스타그램을 통해 언택트 방탈출 게임 콘셉트의 ‘심삿갖의 보물지도’ 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 신세계면세점의 사회관계망서비스(SNS) 마케팅을 담당하는 가상 캐릭터 심삿갖이 조선시대에 숨겨두었던 보물을 찾는 내용으로 전개된다. 조선시대 으뜸 거상인 심삿갖은 과거 한양 곳곳에 값진 보물을 숨기고 지도를 제작해 두었다. 하지만 타임슬립한 현재의 대한민국은 너무 많이 변해버려서 보물을 찾는데 어려움을 겪어 SNS 팔로워들에게 도움을 요청하고 숨겨진 보물을 찾아주는 사람에게 금을 사례한다는 공고를 낸다.

심삿갖의 보물지도 이벤트는 신세계면세점 공식 인스타그램을 팔로우하고 있는 사람이면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간은 14일부터 30일까지 17일간 진행된다. 심삿갖의 보물지도 이벤트 게시물의 이미지 곳곳에 숨겨진 단서를 찾아 최종 보물 계정 3개를 팔로우한 뒤 참여 인증 댓글을 달면 자동 응모된다.

모든 임무를 완수한 이들 중 추첨을 통해 행운의 주인공, 총 3명에게 금 한 돈씩을 증정한다. 또한 보물을 찾는 과정에 만나볼 수 있는 깜짝 이벤트를 통해 다시 만난 세계의 굿즈인 장우산, 버버리 향수 세트, 스타벅스 음료 기프티콘 등 다양한 경품들이 준비돼 있다.

신세계면세점 관계자는 “오프라인 게임이었던 방탈출 게임이 최근 온라인에서 인기, 이를 반영해 고객들에게 신선한 재미를 주고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “향후에도 재미와 풍성한 혜택은 물론, 세대별로 공감할 수 있는 이벤트를 통해 고객들과 소통해 나갈 것”이라고 말했다.

