카카오는 카카오커머스와 합병을 검토 중이며 구체적인 사항은 이사회 의결 과정 등을 거쳐 확정할 예정이라고 14일 공시했다.

회사측은 "이커머스 시장의 변화에 적극적으로 대응하고 양사의 시너지를 극대화하는 기반을 마련하기 위해서 합병을 검토중"이라고 설명했다.

